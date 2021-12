Ce lundi la commission de discipline de la FFF se réunira et entendra les représentants des deux clubs dans la matinée. Dans l’après-midi, les sanctions devraient être dévoilées.

Stoppé à la mi-temps (1-1) à cause d’incidents entre supporters en tribunes, le 32e de Coupe de France entre le Paris FC et l’Olympique Lyonnais est encore en suspens. Le dénouement aura lieu ce lundi après que la commission de discipline ait entendu les deux parties, selon les informations de RMC Sport. L’OL semble risqué le plus gros après les débordements impliquant les supporters lyonnais face à l’OM. Les Gones pourraient donc avoir match perdu et donc une disqualification de la Coupe de France à cause de cette récidive. Côté parisien, la sécurité défaillante lors de la rencontre pourrait également couter cher au PFC. La FFF statuera donc après avoir entendu les représentants des deux parties et les différents éléments des rapports d’incident. A noter que Jean-Michel Aulas ne pourra pas défendre son club puisque le président lyonnais est suspendu de toute fonction officielle suite aux incidents survenus lors de l’Olympico.