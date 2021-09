Anciens collègues sur Canal+, Hervé Mathoux et Pierre Ménès sont encore loin d’avoir enterré la hache de guerre.

Évincé du Canal Football Club après une polémique liée à des accusations d’agressions sexuelles, Pierre Ménès avait réglé ses comptes avec son ancien collègue Hervé Mathoux par médias interposés. « Lui, il était là pour faire le beau quand j’étais malade mais quand il a fallu sortir ses c…, il n’y avait plus personne », avait notamment fustigé l’ancien chroniqueur de l’émission. De nouveau interrogé ce lundi dans les colonnes de L’Equipe, le présentateur du CFC a répondu fermement à Pierre Ménès.

« Je n’ai même pas envie de lui en vouloir. Il a été déboussolé par tout ce qui lui est arrivé et il en a perdu sa lucidité. Il sait que j’étais avec lui lorsqu’il était malade mais il sait aussi que sa manière de se comporter avec les gens, et pas seulement les femmes, n’était pas en adéquation avec ma manière de faire. J’espère qu’il finira par prendre le chemin de la remise en cause que l’époque nous dicte d’avoir. Pierre reste clivant dans son absence : certains s’en réjouissent, d’autres s’en plaignent. On avait déjà vécu quasiment une saison sans lui quand il avait été malade, on a terminé la saison dernière sans lui, on s’y est habitués. Mon métier, c’est m’adapter aux gens qu’on me demande de faire travailler ensemble, de les valoriser. »