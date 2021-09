Agacé par les raids en solitaire de Neymar et Mbappé, Bixente Lizarazu espère que le PSG retrouvera du collectif avec Léo Messi.

Présent encore ce dimanche sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu en a profité pour revenir sur les débuts de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain, juste avant la trêve internationale. Impressionné par l’Argentin face à Reims (2-0), l’ancien défenseur du Bayern Munich a au passage critiqué ses deux coéquipiers d’attaque Kylian Mbappé et Neymar.

« Ce qui m’a marqué contre Reims, c’est son jeu à une ou deux touches de balle, le fait qu’il soit animé par l’idée de faire jouer ses partenaires. Ce que l’on n’a pas avec Neymar qui bouffe le ballon véritablement et Mbappé qui est un peu plus soliste. J’espère qu’il va déclencher une idée d’animation offensive collective et une relation technique avec Neymar et Mbappé. »