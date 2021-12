Alors que la CAN doit début dans un peu plus d’un mois le 9 janvier 2022, le Cameroun, pays hôte de la compétition, ne sera peut-être pas prêt dans les délais. Une délocalisation au Qatar est envisagée.

Le Soudano-égyptien, Abdel Moneim Hussein, vient de faire des révélations chocs, à seulement quelques semaines du début de la CAN 2022, sur la chaine égyptienne d’ « Al Hayah ». Il déclare : « La délégation qui s’est rendue au Cameroun a constaté que le comité d’organisation camerounais manquait de temps pour être prêt le jour J. La FIFA a même ouvert un bureau sur place pour tenter de résoudre les problèmes. » Et pour cause, lorsque le Cameroun a obtenu de la Can la compétition devait se dérouler en 2021 et ne devait opposer que 16 nations et non 24. Selon le journaliste, l’idée d’une délocalisation au Qatar prendrait de plus en plus d’ampleur.