L’ancien joueur et sélectionneur de l’équipe de France, Didier Dinart a été nommé à la tête de la sélection saoudienne de handball.

Après avoir été démis de ses fonctions de sélectionneur des Bleus en 2020, Didier Dinart retrouve une sélection. La Fédération saoudienne de handball a annoncé la nomination de l’ancien pivot comme coach. Un nouveau poste qu’il cumulera avec son rôle de manager général du club de Nice, qui évolue en deuxième division française. Selon l’Equipe, il s’est engagé pour une saison reconductible et il aura pour adjoint Rabah Guerbi, avec qui il a évolué en tant que joueur. La première échéance de l’entraineur de 44 ans sera le championnat d’Asie en janvier prochain. Un tournoi organisé en Arabie Saoudite et qui est qualificatif pour le mondial 2023.

« Pour être compétitif au plus haut niveau, il faut penser en permanence à gagner, seulement à gagner, c’est quelque chose que j’ai vécu tout au long de ma carrière. Mais je crois également en l’importance de transmettre mon savoir et mon expérience aux jeunes joueurs et j’espère pouvoir contribuer à ces deux objectifs ici en Arabie Saoudite », a déclaré Dinart dans le communiqué de la Fédération.