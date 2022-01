Qualifié avec le Sénégal ce dimanche soir pour les demi-finales de la CAN 2022 après une victoire 3 buts 1 contre la Guinée-Equatoriale, Boulaye Dia est revenu sur cette performance.

L’ancien attaquant du stade de Reims est satisfait du match et de la qualification de son équipe. Il trouve que les Lions de la Téranga montent clairement en puissance. « Oui on monte en puissance comme vous l’avez dit. On a bien préparé le match, contrôlé la première période sans être trop inquiété. On a ouvert le score (à la 28e minute grâce à Famara Diedhiou, ndlr) après on a encaissé en début de deuxième partie mais cela ne nous a pas fait douter. Tout le monde est content. Les remplaçants ont aussi apporté et ça nous a fait du bien. » A précisé l’avant-centre sénégalais.