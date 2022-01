Le FC Lorient cherche très activeme,t un gardien pour remplacer Paul Nardi. Après Steve Mandanda qui devrait rester à Marseille, les Merlus sont sur la bonne voie pour accueillir un gardien de haut niveau, à savoir Roman Bürki.

Sensation au Moustoir ! Selon les informations de The Athletic, le FC Lorient et le Borussia Dortmund sont quasiment tombés d’accord pour le transfert de Roman Bürki (31 ans). International suisse, il ne joue plus au BVB depuis l’arrivée de Köbel lors du dernier mercato et son contrat se termine en juin 2022. Les Bretons suivent la piste Helton Leite (31 ans, Benfica) en cas de mauvaise surprise.