Le jeune milieu de terrain Rennais aurait finalement choisi de s’engager auprès de Jonathan Barnett, l’agent de Gareth Bale, qui avait négocié le transfert du Gallois au Real Madrid en 2013.

Alors que son nom est toujours associé aux plus grandes écuries européennes, le jeune Eduardo Camavinga aurait enfin dégoté un nouvel agent. Une semaine après avoir coupé les ponts avec Moussa Sissoko, son ancien agent, le prodige de 18 ans aurait fait le tour des plus grandes agences mondiales à en croire les informations du média espagnol AS. Et après de nombreuses négociations, le milieu de terrain du Stade Rennais aurait finalement opté pour l’agence londonienne Stellar Group, dirigée par l’influent Jonathan Barnett. Contacté par AS, un représentant de l’agence a simplement commenté : “Nous espérons travailler en étroite collaboration avec lui et sa famille”.

Avant de s’engager avec Barnett, Eduardo Camavinga s’est également entretenu avec Pini Zahavi, l’agent de Lewandowski qui a joué un rôle prépondérant dans l’arrivée de Neymar au PSG, Jorge Mendes, l’agent de Cristiano Ronaldo, ou encore avec l’italien Mino Raiola, représentant de Paul Pogba. Que de grands noms auxquels l’international français a finalement préféré Jonathan Barnett, l’actuel agent de Gareth Bale, qui avait noté permis le transfert du Gallois vers le Real Madrid en 2013. Peut-être un signe de la future destination de Camavinga, suivi par tous les plus grands clubs d’Europe…