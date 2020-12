La Juventus Turin et l’université de Pérouse auraient truqué les résultats du test d’italien de Luis Suarez pour qu’il obtienne plus facilement la nationalité italienne.

Malgré l’échec du transfert de Luis Suarez cet été, la Juventus Turin avait absolument tout mis en œuvre pour faire venir le buteur uruguayen. Au point de truquer son examen d’italien, alors que le joueur du FC Barcelone tentait d’obtenir la nationalité italienne. C’est en tout cas ce qu’à révélé une enquête menée par le parquet de Pérouse. En effet, un membre de l’université de Pérouse, ville dans laquelle le Pistolero a passé son test d’italien, lui aurait donné les réponses à l’avance. Un échange de bon procédé entre le club de la Juventus Turin et l’école en question, qui pourrait finalement coûter très cher. Selon les enquêteurs, la direction du club italien « même au plus haut niveau institutionnel » aurait fait pression pour « accélérer » la reconnaissance de nationalité du joueur, dont la femme Sofia Balbi, a des ancêtres italiens.

Le rapport publié aujourd’hui par les autorités italiennes précise que trois professeurs et la directrice de l’université, Simone Olivieri, ont été suspendus pour huit mois, après avoir été reconnus coupables : « d’être venus prédéterminer le résultat et la note de l’examen, pour correspondre aux demandes qui leur avaient été faites par la Juventus, dans le but d’obtenir un retour d’image positif, tant sur le plan personnel que pour l’université ». Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, les membres du club turinois font également l’objet d’une enquête de la police locale.

On rappel qui plus est, que le transfert de l’attaquant de 33 ans à échoué, pour le plus grand bonheur des fans de l’Atlético Madrid. Depuis son arrivée dans le onze de Diego Simeone, Luis Suarez a inscrit 5 buts et délivré une passe décisive en 6 rencontres de Liga.