Ancien international français et même champion du monde avec l’Equipe de France, Benjamin Mendy se retrouve dans une situation très délicate. En détention provisoire depuis la fin du mois d’août, le joueur de 27 ans est accusé de deux nouveaux viols.

Les affaires de Benjamin Mendy ne s’arrangent pas ! Ce mardi, on apprend que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est accusé de deux nouveaux viols. Une information révélée par le Crown Prosecution Service, qui est chargé des poursuites judiciaires en Angleterre. Il est convoqué devant le tribunal de Stockport ce mercredi et devra répondre concernant cette nouvelle affaire. Pour rappel, le latéral gauche français est en détention provisoire depuis août dernier pour quatre chefs d’accusation (viol et agression sexuelle). Son jugement est prévu pour le 24 janvier prochain au tribunal de Chester.