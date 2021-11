Défenseur central de l’équipe d’Italie ainsi que la Juventus, Leonardo Bonucci est revenu sur la déception de l’équipe nationale après le match nul et vierge de l’Italie en Irlande du Nord.

Leonardo Bonucci s’est confié et explique les raisons de cette déception car l’Italie va devoir passer par les barrages pour décrocher sa place en Coupe du monde en 2022 au Qatar dans un an. « Quelque chose s’est enrayé. Après l’Euro, nous nous sommes rendu la vie difficile. Nous devons recharger nos batteries pour le mois de mars. Nous devons trouver l’équilibre, la détermination et, surtout, l’insouciance de l’Euro. Nous devons entrer sur le terrain avec la légèreté et la force du groupe qui a fait de nous des champions d’Europe. Nous devons retrouver ce plaisir collectif d’entrer sur le terrain. Si nous retrouvons l’envie d’être une équipe, nous irons là-bas et nous ferons une grande Coupe du monde. » Explique-t-il.