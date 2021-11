Dario Benedetto semble très à l’aise en Espagne dans sa nouvelle équipe d’Elche. Et pourquoi pas non plus rester.

Prêté à Elche par le club marseillais cette saison, l’attaquant Dario Benedetto retrouve enfin du temps de jeu en Espagne. Depuis son arrivée à Elche, l’ancien de Boca Juniors s’est relancé avec 2 buts en 12 matchs de championnat cette saison. Et comme le précise « AS, » l’actuel 18e du championnat d’Espagne pourrait le garder même s’il faudra offrir entre 3 et 4 millions d’euros à l’OM correspondant à l’option d’achat de « Pipa ».