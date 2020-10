Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne mâche pas ses mots. Daniel Riolo s’est lâché dans son billet publié sur RMC Sport, à propos de la totalité des clubs français après une première ratée en coupes d’Europe. Mais l’ex du PSG s’en est particulièrement pris à Mbappé et Neymar.

“Dans tous les matches, on a vu un peu les mêmes carences. Attitude minable, insuffisance technique, manque de détermination, défaillances techniques et tactiques. Ça a commencé avec le PSG. Match de reprise pour le récent finaliste. Face à Manchester United, ça doit passer tous les jours. Sauf que Tuchel ne maîtrise plus rien dans ce club. C’est pas nouveau, mais ça se voit chaque jour un peu plus” a-t-il attaqué son analyse. “Sa tactique avec trois 6 et pas de 9 est insupportable.”

Puis Riolo a aussi pointé du doigt la responsabilité des joueurs. “Il n’est pas le seul responsable. Les joueurs doivent aussi se regarder dans une glace et assumer. Neymar et Mbappé, les deux “starlettes” font n’importe quoi. 10 touches avant de lâcher un ballon, aucun investissement collectif, le bilan est déplorable. La stat indiquant que Mbappé n’a couru que 7,5 km alors que Rashford en faisait 3 de plus est révélatrice de l’implication générale dans ce match.”