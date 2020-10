Un troisième pilote du Championnat du monde de vitesse moto, a été testé positif au Coronavirus cette saison. C’est l’Italien Riccardo Rossi qui évolue en Moto3, qui a été testé positif avant le Grand Prix de Teruel dont les essais débutent vendredi.

Un coup dur pour le championnat, puisque son compatriote Valentino Rossi, pilote de MotoGP (Yamaha), sera également absent ce week-end, après avoir déjà raté celle de la semaine dernière pour les mêmes raisons.

Jorge Martin avait été lui aussi testé positif plus tôt dans la saison et avait du manquer deux épreuves de Moto2, tandis que Tony Arbolino (Moto3) a été identifié comme cas contact et n’a pas pu participer au Grand Prix d’Aragon.