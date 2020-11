Regardez en direct ce match entre le Borussia Dortmund (2e, 15 pts) et le Bayern Munich (1e, 15 pts), comptant pour la 7e journée de Bundesliga. Un Klassiker très attendu avec la première place du championnat en enjeu principal. Victoire 3 buts à 2 pour les joueurs du Bayern Munich.

Borussia Dortmund – Bayern Munich 2-3 : Surpris sur une reprise de Marco Reus (45e), les joueurs de Niko Kovac égalisent avant la pause sur un coup franc joué en deux temps conclu par David Alaba (45e). Au retour des vestiaires, Robert Lewandowski donne l’avantage aux Bavarois de la tête sur un centre de Lucas Hernandez (48e), l’attaquant polonais offrant ensuite le troisième but à Leroy Sané au terme d’un contre (80e). Si Erling Haaland relance le BVB (83e), le dernier lauréat de la Ligue des Champions garde jusqu’au bout la main sur son rival.

Avec 18 points, le Bayern Munich est bien accroché à la première place avec deux longueurs d’avance sur le RB Leipzig, vainqueur plus tôt de Fribourg (3-0), et désormais trois unités de plus que le Borussia Dortmund (3e). Les hommes de Lucien Favre prennent déjà un coup derrière la tête dans l’optique du titre.

