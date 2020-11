Nouvelle victoire 4 buts à 1 pour les Blues de Chelsea face à l’équipe de Sheffield United.

Chelsea – Sheffield United 4-1 : menés par les Blades suite au but de David McGoldrick (9 min) les joueurs de Frank Lampard ont rapidement réagi et mené à la pause sur des réalisations de Tammy Abraham (23e) et Ben Chilwell (34e), avant d’enfoncer le clou en seconde période grâce à Thiago Silva (77e) et Timo Werner (81e).

Avec quinze points, le club londonien remonte à la troisième place à une longueur de Southampton et Liverpool. Pour les hommes de Chris Wilder, derniers avec une seule unité, la situation se complique après cette septième défaite.

