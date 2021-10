Présent sur le plateau de « Rothen s’enflamme« , Florian Maurice a été invité à évoquer l’arrivée de Bruno Genesio au Stade Rennais. L’ancien de l’OL est venu remplacer Julien Stéphan, qui avait subitement démissionné en mars dernier. Après des débuts mitigés, le directeur sportif du club breton défend son choix et réfute toutes les rumeurs de copinage.

« On n’est pas du tout dans le confort. Quand je vais chercher Bruno Genesio, je vais chercher un entraîneur qui est dans ce que souhaite le Stade Rennais : de l’expérience pour développer des jeunes joueurs, un coach qui a entraîné des équipes en Coupe d’Europe et en Ligue des champions. Je n’ai pas été chercher mon ami, mais l’entraîneur qu’il faut à ce moment-là pour Rennes. Je ne fais pas du copinage. Je le prends parce qu’il est bon et parce qu’il a des résultats. Je sais que c’est lui dont j’ai besoin. […] On a l’ambition d’aller chercher des trophées. En championnat, des clubs sont peut-être mieux armés que nous mais on ne sait pas ce qui peut se passer. En Conference League, on espère aller le plus loin possible et pourquoi pas au bout.«