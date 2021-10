Présents avec leur sélection respective lors de cette trêve internationale, Neymar et Messi n’ont pas eu la même importance sur leur formation. Si le Brésilien a montré toute l’étendue de son talent, l’Argentin n’a pas été flamboyant.

Après avoir concédé le nul en Colombie (0-0), le Brésil a remis les pendules à l’heure en s’imposant largement contre l’Uruguay, (4-1). En tête de la zone Amérique du sud avec 31 points au compteur, la Seleçao vit ces éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 avec sérénité. Face à son ancien coéquipier au Barça, Luis Suarez, Neymar a été étincelant et a lancé les siens vers la victoire en inscrivant le premier but de la rencontre. Période internationale plus mitigée pour Lionel Messi qui n’a pas été flamboyant malgré la victoire des siens contre le Pérou, (1-0). Un succès offert par un Lautaro Martinez des grands soirs au contraire de la star parisienne qui a été cadenassée à chaque instant. Au PSG comme en sélection, Lionel Messi a du mal à lancer sa saison.