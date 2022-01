Pour Kévin Kribich, Boubacar Kamara serait « trop lent » pour la Premier League mais parfait pour la Serie A.

Alors que des clubs britanniques, comme Manchester United et Newcastle, poussent pour s’offrir Boubacar Kamara, la possibilité de voir le Français rejoindre un autre championnat n’est pas totalement à exclure. Selon le journaliste du Phocéen Kévin Kribich, l’international Espoir a plus le profil pour signer en Italie.

« Kamara est installé depuis un moment. Sur la première partie de saison, je ne donne pas les félicitations à Kamara. Car il est en dessous de son vrai niveau, il a trop de potentiel pour se satisfaire de ce que l’on a vu. Au niveau foot, il a été emprunté dans beaucoup de matchs. Psychologiquement, avec sa situation contractuelle, il se termine tout seul aussi. Kamara, on ne va pas lui faire un procès. On a compris que son agent maîtrise beaucoup de choses. Mais il n’a plus 12 ans. La saison dernière, tout le monde voulait lui faire un pont d’or avec le brassard de capitaine. Après, il ne veut pas rester, c’est son choix. Quel avenir pour Kamara ? Ce n’est pas un profil qui je verrais en Angleterre. Je le verrais plus en Espagne ou en Italie, avec le côté tactique qu’il est en train d’apprendre avec Sampaoli. Milan, c’est peut-être un club pour lui. En Premier League, avec l’impact physique et le rythme, je pense qu’il serait trop lent. Je le trouve plus tactique que physique. »