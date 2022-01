Pisté par les plus gros clubs anglais, le Norvégien aurait finalement pris la décision de rejoindre la Liga.

Souvent très bien informé concernant le mercato, l’Italien Gianluca Di Marzio a donné quelques indices au sujet de l’avenir d’Erling Haaland dans une interview accordée à WettFreunde. Le journaliste de Sky Sports explique notamment que le Cyborg norvégien devrait snober les offres venant de Premier League la saison prochaine pour rester en Bundesliga ou rejoindre la Liga.

« Erling Haaland n’aime pas trop la Premier League, ce n’est pas vraiment son rêve. Ce n’est pas la ligue parfaite pour le moment. Il préfère la Liga, il l’aime beaucoup. Je pense donc que la Liga est l’environnement parfait pour lui maintenant. Ou la Bundesliga, où il joue actuellement. Le Real Madrid serait une option. Même s’ils sont déjà sûrs de signer Mbappé, ils aimeraient avoir des attaquants d’avenir. Je ne sais pas s’ils peuvent le faire. Mais en Espagne, seuls le Real Madrid et le FC Barcelone peuvent s’offrir Haaland, car il n’ira pas à l’Atlético Madrid ou dans un autre club. Comme c’est le cas de Mbappé, qui veut jouer pour le Real Madrid, il a dit à son agent d’essayer avec le Real Madrid en priorité. Et si ça ne marche pas avec eux, alors il essaiera avec Barcelone et si ça ne marche pas avec Barcelone, alors avec Chelsea, Manchester United… »