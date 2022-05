Avec trois points d’avance sur l’AS Monaco, cinq sur l’OGC Nice et six sur le Stade Rennais, l’Olympique de Marseille devrait logiquement conserver sa deuxième place en Ligue 1 et ainsi disputer la prochaine édition de la Ligue des champions.

Invité à parler de la saison dans les colonnes de ‘La Provence’, Alain Boghossian a validé cette saison et il trouve que l’OM a déjà réussi sa saison avec cette très probable place de dauphin du PSG à la fin du championnat. « C’est d’ores et déjà une très bonne saison. Être dauphin du PSG, voire troisième, même si on préfèrerait la deuxième place pour la Ligue des champions, ça reste très bien. L’OM a joué sur plusieurs registres ; mis à part la lourde défaite à Nice en coupe de France, il n’y a pas eu d’échec. Avec un peu plus de banc, ça se serait mieux passé et Guendouzi serait moins fatigué, après plus de 50 matches. Mais globalement, c’est une très bonne saison. » A confié le consultant pour W9.