Entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a été éliminé en demi-finale de la Ligue des champions mais il est toujours bien en cours pour le titre de champion d’Angleterre. Après la belle victoire hier soir contre Wolverhampton, il a évoqué la grosse actu transfert au tour de son club, l’arrivée d’Erling Haaland au mercato.

Devant les médias, le coach espagnol s’est dit ravi d’accueillir un tel joueur dans son effectif et il espère que le buteur norvégien pourra aider Man City a faire encore mieux en Ligue des champions. « Grandes félicitations au club, il est signé pour les prochaines années. C’est un jeune joueur talentueux, je suis très heureux qu’il ait décidé de venir et de nous rejoindre. La saison prochaine, nous allons travailler ensemble et j’espère qu’il pourra s’installer le plus rapidement possible à Manchester et dans une maison. Je suis sûr qu’il va s’adapter rapidement à la façon dont nous voulons jouer. » Précise le coach espagnol.

Avant de poursuivre et d’envoyer un message très clair à sa future recrue. L’équipe passe avant tout et c’est le collectif qui prime chez les Sky Blues : « nous devons essayer de bien jouer. Je n’ai jamais pensé que toute la situation défensive dépendait d’un défenseur central, ni que les buts que nous marquons devaient dépendre d’un attaquant. Il a marqué beaucoup de buts dans sa carrière et nous allons l’aider tout au long des matchs à avoir plus d’occasions de marquer des buts. Nous n’allons pas lui donner la responsabilité de marquer des buts. Nous devons gagner des matchs. Pour gagner, nous avons besoin que tout le monde travaille de la bonne façon pour arriver autant que possible à ce que nous souhaitons, nous pouvons le faire. » Conclut l’ancien technicien du FC Barcelone, toujours à la lutte avec le Liverpool de Jürgen Klopp pour décrocher le titre.