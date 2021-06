Pour son retour sous les couleurs de l’équipe de France, Karim Benzema a brillé dans l’animation mais manqué d’efficacité. Le Madrilène a notamment loupé un penalty. Un fait de jeu sur lequel il revient pour AFP.

Excellent devant le but avec le Real Madrid (46 matchs, 30 buts, 9 passes décisives), Karim Benzema a grandement manqué d’efficacité dans les 30 derniers mètres face au Pays de Galles. Très intéressant dans ses déplacements, le buteur des Bleus aurait pu marquer son grand retour par un but mais a raté des occasions franches dont notamment un penalty qui aurait pu lancer l’équipe de France sur une victoire encore plus large. Un fait de jeu qui ne l’impact pas, loin de là. Le Français préfère dédramatiser.

Karim Benzema : « Tout le monde loupe des penalties. Trouve-moi un joueur qui ne va pas en louper un ! C’est rien, c’est un match amical, je vais les travailler de plus en plus. Ce n’est pas un souci. Ce qui peut en être un, c’est de ne pas avoir d’occasions et de tirer zéro fois au but. Créer des occasions, être dans le tempo, ça c’est ce qu’il faut. »