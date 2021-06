Les médias Catalans annoncent régulièrement Clement Lenglet sur le départ du FC Barcelone mais ce dernier a tenu à clarifier sa situation au micro d’Eurosport.

Le défenseur central de 25 ans a vécu une saison difficile malgré ses 33 matchs et 1 but marqué en Liga. Annoncé avec insistance sur le départ, le joueur qui participera à l’Euro 2020 (11 juin – 11 juillet) avec l’Équipe de France a déclaré au micro d’Eurosport qu’il ne partira pas du club catalan cet été : « Je ne me vois pas partir. J’ai resigné la saison dernière un nouveau contrat. Je serai au Barça la saison prochaine. » Il pourra donc préparer de la meilleure façon possible l’Euro avec l’Équipe de France qui affrontera l’Allemagne, le Portugal et la Hongrie lors de la phase de poule de ce championnat d’Europe.