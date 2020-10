Aujourd’hui entraîneur de Leeds United, Marcelo Bielsa semble avoir trouvé une certaine stabilité en Angleterre.

Connu pour claquer la porte à n’importe quel moment comme il l’avait fait avec Marseille, l’Argentin pourrait s’inscrire dans la durée avec les Peacocks. “Je me sens très à l’aise de vivre et entraîner en Angleterre. Les contrats annuels ne signifient pas que je ne suis pas disposé à rester ici plus longtemps.” Annonce-t-il en conférence de presse avant le déplacement à Aston Villa ce vendredi soir.