Fin de la 4e étape du Tour d’Espagne ce vendredi après-midi avec le succès pour Sam Bennett.

Vainqueur du maillot vert au cours du dernier Tour de France, l’Irlandais a confirmé sa bonne forme en s’imposant sur la 4e étape de la Vuelta. Sur un parcours entre Garray et Ejea de los Caballeros dans le nord-est du pays, le coureur de l’équipe Deceuninck a parfaitement été lancé par ses coéquipiers. Il a ensuite terminé le travail avec un sprint maitrisé devant Jasper Philipsen (UAE). Leader de la course, Primoz Roglic conserve sa tunique rouge et domine le classement général.