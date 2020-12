Pas vraiment inquiété ce soir, le Real Madrid de Zinedine Zidane s’est imposé logiquement face à Grenade (2-0).

Après la victoire de l’Atlético Madrid hier soir sur la pelouse de la Real Sociedad (2-0), le Real Madrid devait impérativement s’imposer pour rester au contact de leur rival. Décevant en première période contre Grenade, les Merengues vont assurer l’essentiel grâce à une tête puissante de Casemiro (57′) au second poteau, parfaitement servi par Marco Asensio. L’inévitable Karim Benzema va enfoncer le clou dans le temps additionnel d’un frappe précise du pied gauche (90’+3). Le Français inscrit son 8e but de la saison en Liga et permet aux siens de s’imposer 2 à 0.

Au classement, le Real Madrid revient à hauteur des Colchoneros avec 32 points. Le FC Barcelone compte toujours 8 points de retard sur les deux équipes de la capitale.