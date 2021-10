Djamel Belmadi, sélectionneur de l’Algérie était en conférence de presse avant la double confrontation contre le Niger dans le cadre des éliminatoires à la prochaine coupe du monde au Qatar. Durant ce point presse, il a réalisé une mise au point musclée sur la situation d’Andy Delort. Ce dernier aurait refusé de participer à la Coupe d’Afrique des Nations pour rejoindre l’OGC Nice lors du mercato estival.

L’avenir d’Andy Delort au sein de la sélection algérienne est en suspens. Le sélectionneur des champions d’Afrique 2019 a littéralement allumé son attaquant, ce jeudi en conférence de presse avant les deux matchs contre Niger pour le compte des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde.

Pour Djamel Belmadi, le nouvel attaquant de l’OGC Nice a refusé de participer à la prochaine CAN en concertation avec les dirigeants des aiglons. L’ancien joueur de l’OM, qui était, passablement énervé a décrit une discussion houleuse entre les deux hommes: « Il y a quatre ou cinq jours, il m’envoie un message en me disant vouloir ‘privilégier son club’ parce qu’il veut devenir titulaire, raconte avec dépit l’ancien joueur du PSG et de l’OM. Il estime qu’il va devoir se battre avec Dolberg et Gouiri. Et que pour ça il doit mettre l’équipe nationale ‘entre parenthèses’, mais uniquement pendant un an. Donc pas de CAN. Je lui ai signalé que ce genre de choses ne se disent pas par messages. Suite à ça on a eu une discussion, c’était très houleux. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c’est pour enlever tout doute quant à ma droiture. »

Belmadi tacle les dirigeants Niçois

Julien Fournier, directeur de l’OGC Nice a également été mis en cause par le sélectionneur des Fennecs. Ce dernier confie que l’OGC Nice ne souhaite pas libérer ses internationaux africains pour cette compétition continentale: « j’ai parlé avec son directeur sportif qui m’a appelé. Je lui ai confirmé mes dires à Andy et sur l’éthique du club. Ils souhaiteraient, c’est clairement leur discours, que leurs joueurs africains n’aillent pas jouer la CAN. Tant que c’est oral, c’est leur droit, mais ce n’est peut-être pas éthique. C’est un manque de considération envers l’Afrique. Mais ils ont le droit de le dire. Après, on n’est pas obligé de l’accepter. »

De son côté le club niçois se défend en assurant à RMC Sport qu’aucun accord de ce type n’a été conclut avec son attaquant: « Ce serait illégal et n’aurait aucune valeur. » Andy Delort a également réagi dans les colonnes de l’équipe où il confie que sa décision « est le fruit d’une longue réflexion. »

A l’inverse, Youcef Atal et Hicham Boudaoui, qui sont sous contrat avec l’OGC Nice ont été convoqués par Djamel Belmadi pour la double confrontation contre le Niger où l’Algérie peut faire un grand pas vers la qualification pour les barrages qualificatifs au mondial 2022.