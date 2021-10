Raheem Sterling, attaquant de 26 ans et sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Manchester City, souhaite rejoindre le FC Barcelone lors du prochain mercato estival selon les informations de The Sun. De son côté, la presse espagnole explique que le club catalan souhaite obtenir un prêt avec option d’achat dès le mercato d’hiver.

L’aventure de Raheem Sterling à Manchester City toucherait à sa fin. Selon les informations du Sun, l’attaquant, qui n’entre plus dans les plans de Pep Guardiola, souhaite rejoindre le FC Barcelone l’été prochain à un an de la fin de son contrat afin d’avoir plus de temps de jeu. Toujours selon le média britannique, les champions d’Angleterre en titre discutent depuis plusieurs semaines avec son attaquant en vue d’une prolongation de contrat mais pour l’instant aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. Le FC Barcelone, qui souhaite renforcer son secteur offensif pourrait proposer un prêt avec option d’achat dès le mercato d’hiver comme l’explique Sport, média sportif espagnol. Une tentative qui serait refusée par Manchester City, qui ne souhaite pas se séparer de son attaquant, qui sera en fin de contrat en juin 2023.

Depuis le début de saison, le vice champion d’Europe a disputé dix matchs toutes compétitions confondues pour un seul but marqué. Actuellement avec l’équipe d’Angleterre où il s’apprête à affronter Andorre (samedi 20h45) et la Hongrie (12 octobre) dans le cadre des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde.