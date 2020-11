Les Bleus favoris pour l’Euro 2021 ? Peut-être. Mais il ne faut pas oublier la Belgique. En tout cas les Diables Rouges n’oublient pas l’équipe de France.

Donc la défaite n’est toujours pas digérée. Ça commence à faire long, les gars. Deux ans déjà, il faudrait peut-être songer à passer à autre chose non ? Bref. Pendant que la France se faisait détruire à domicile par la Finlande hier, la Belgique venait difficilement à bout de la Suisse. Double buteur pendant ce match amical, Michy Batshuayi s’est exprimé après la rencontre à nos confrères de RTL. Et à la question, les Bleus sont-ils les favoris pour l’Euro 2021, l’ancien joueur de l’OM à répondu ça.

« Nous aussi quand même. Ils ont peur de nous. On a envie de prendre notre revanche. Il y a une grosse rivalité. Si on a l’occasion de se venger, on se vengera. La défaite en 2018 nous est restée entre les dents, c’est clair. On se devait de gagner le match. Ils l’ont gagné, mais pas de la meilleure des façons. Il y a eu beaucoup de regrets. » Rendez-vous l’année prochaine pour un nouvel épisode ?