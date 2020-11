Arrivé au Barça il y a plus d’un an maintenant, Antoine Griezmann n’a pas encore fait l’unanimité sur le terrain. Mais pendant que son clan dézingue Messi, lui préfère siroter un petit verre avec l’Argentin.

Deux salles, deux ambiances. Mais alors est-ce que les deux s’entendent bien ? C’est assez étrange ce qu’il se passe du côté du FC Barcelone en ce moment. Faisons un petit point. D’un coté, nous avons le clan d’Antoine Griezmann qui, ces derniers temps n’a eu de cesse que de charger Lionel Messi. Avec notamment son ex-conseiller qui évoquait un « régime de la terreur » sous le règne de l’Argentin. Et de l’autre, nous avons le joueur français qui tente à tout prix de s’intégrer. Alors, sur le terrain, tout n’est pas encore parfait, mais à en croire leur ancien coéquipier, transféré à Séville cet été, Ivan Rakitic, les deux joueurs s’entendent à merveille.

« De ce que j’ai vu dans le vestiaire, ils s’entendaient très bien. Et moi, je m’entendais à merveille avec Leo et Antoine. Je ne sais pas d’où sort toute cette histoire. (…) Les deux boivent du maté et passent beaucoup de temps ensemble dans le vestiaire. S’ils commencent à marquer, on ne parlera plus de tout ça. C’est l’exigence des grosses équipes… mais je ne me fais pas de souci pour eux, ce sont deux joueurs spectaculaires et ils vont se reprendre », a assuré le milieu de terrain à Canal sur Radio.