En fin de contrat, le défenseur central Niklas Süle a fait le choix de ne pas prolonger au Bayern Munich afin de porter les couleurs du Borussia Dortmund la saison prochaine. Un choix que regrette son entraîneur Julian Nagelsmann.

Niklas Süle vit ses dernières heures au Bayern Munich. Le défenseur central, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison a pris la décision de rejoindre le Borussia Dortmund. Une chose qui attriste son actuel entraineur Julian Nagelsmann: « Je peux dire que je ne suis pas déçu. Je suis triste qu’il ne soit pas là l’année prochaine. J’aurais aimé que nous puissions continuer à travailler ensemble car je le connais depuis dix ans maintenant et j’ai été son entraîneur ici et à Hoffenheim. Je peux aussi comprendre les supporters qui disent qu’on ne devrait plus le faire jouer, mais il y a des choses qui sont normales dans le football, comme celle-là. »

Cette saison, l’international allemand de 26 ans a joué 19 matchs de Bundesliga cette saison.