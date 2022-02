Le Norvégien Johannes Boe s’est imposé ce vendredi matin sur la Mass Start des Jeux Olympiques de Pékin 2022.

Johannes Boe a été plus fort que ses poursuivants sur la Mass Start du jour et remporte une nouvelle médaille d’or pour la Norvège. Quentin Fillon-Maillet, favori de la course et grande star de ces Jeux est passé au travers sur ses tirs avec plusieurs tours de pénalités et il termine à la quatrième place dans cette finale. Le Suédois Martin Ponsiluoma prend l’argent, juste devant un autre Norvégien Velte Christiansen. Simon Desthieux, le deuxième français prend la 16e place.