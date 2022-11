Le Paris Saint-Germain a décroché une nouvelle victoire en Ligue des champions 2 buts à 1 ce mercredi soir face à la Juventus. Un succès qui ne suffit pas à terminer à la première place du groupe H et les Parisiens devront donc défier un premier de groupe en huitièmes de finale.

Juste après le coup de sifflet final, Kylian Mbappé, buteur face à la formation italienne, a confié au micro de RMC Sport que les joueurs n’étaient pas au courant du scénario entre Benfica et le Maccabi Haïfa durant la rencontre : “Pendant le match, on ne savait pas, mais à la fin, ils ont essayé de nous avertir. Mais c’était la fin, ce n’est pas grave, on est qualifiés. On est venus faire le travail, ça ne suffit pas, on va regarder le tirage et on jouera pour gagner.”

Lundi, le PSG sera fixé sur son sort et il a même 18% de chance de tomber sur le Bayern Munich, l’un des ogres de la compétition. Outre les Allemands, les Parisiens sont susceptibles de rencontrer le Real Madrid, Manchester City, le Napoli, Tottenham, le FC Porto et même les Blues de Chelsea…