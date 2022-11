L’Olympique de Marseille a perdu sa qualification en Europa League dans les dernières secondes mardi soir lors de la sixième et dernière journée de Ligue des champions. Une élimination inadmissible pour Mathieu Valbuena.

« L’OM avait de quoi jouer la deuxième place, largement. Finir dernier de ce groupe, alors que tu avais la troisième place en main jusqu’à la dernière seconde, c’est un échec. Que les joueurs n’aient pas été mis au courant du résultat de Francfort, c’est lunaire. C’est une faute professionnelle », a-t-il lâché.

L’ancien Olympien accuse Igor Tudor : « On peut parler des choix de Tudor, de ses changements incompréhensibles. Quand tu joues le match de l’année et que tu ne fais pas entrer Payet… Même s’il n’est pas en grande forme, dans une fin de match comme ça, il peut faire différence sur coup franc, ou sur un geste. Pareil : sortir Clauss pour Kaboré, sans lui jeter la pierre, ce n’était pas le choix le plus judicieux. Quand tu jettes ton dévolu sur un match qui conditionne ta saison, l’avenir de ton club, ces choix laissent perplexe ! » Termine l’ancien joueur de l’OM qui est forcément très déçu après cette élimination.