Toujours à la recherche d’un latéral droit, le Bayern Munich pourrait revenir à la charge cet hiver pour Sergiño Dest.

Dest pourrait vivre ses derniers jours en tant que joueur du FC Barcelone. Selon ESPN, le club est conscient que l’Américain est l’un des joueurs de l’équipe première qui peut attirer le plus d’intérêt sur le vieux continent et serait prêt à étudier les offres cet hiver. De quoi attirer l’attention du Bayern Munich, pas vraiment convaincu par les prestations de Benjamin Pavard. L’équipe allemande était déjà dans la lutte pour lui lorsque le Barça l’a signé en provenance de l’Ajax. Malgré les années qui passent et l’irrégularité dont fait preuve le joueur de 21 ans, les géants bavarois ne se sont pas désintéressés et seraient prêts à tenter l’opération en janvier.

De son côté, le conseil d’administration des Blaugrana préfère laisser partir d’autres joueurs comme Philippe Coutinho et Samuel Umtiti, mais est conscient des obstacles qu’ils rencontreront sur leur chemin. Les deux ne comptent pas pour Xavi, mais ils ont un salaire élevé, des problèmes constants de blessures, ils ne sont pas à leur meilleur niveau depuis plusieurs années, ils sont plus âgés et ont une valeur marchande plus faible ? Sergiño Dest est donc un candidat plus fiable, car il doit y avoir des départs avant de boucler l’arrivée du Mancunien Ferran Torres.