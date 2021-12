Clément Noël a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras en manquant la dernière porte du slalom de Madonna. La victoire revient à Sebastian Foss-Solevaag qui devance Alexis Pinturault.

Clément Noël avait remporté la première manche haut la main, il semblait partie pour rééditer la même performance lors de la deuxième manche. Mais le skieur français est tombé et a par conséquent manqué la dernière porte du slalom de Madonna di Campiglio. Il avait pourtant plus d’une seconde d’avance au dernier intermédiaire. Sebastian Foss-Solevaag a finalement devancé Pinturault de 10/100 et le Suédois Kristoffer Jakobsen de 11/100. Une deuxième place rassurante pour Alexis Pinturault qui signe le 73e podium de sa carrière.