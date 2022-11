Voici les compositions d’équipe probables pour ce choc de la 6e journée de Ligue des champions entre le Bayern Munich et l’Inter Milan.

Mardi soir (21h), on aura le droit à une très belle affiche entre le Bayern Munich et l’Inter Milan pour le compte de la 6e journée de Ligue des champions. Un match sans grand enjeu pour les Bavarois, déjà assuré de terminer en tête du groupe C. Julian Nagelsmann devrait toutefois aligner une équipe très compétitive pour aller chercher le sans-faute en phase de poules. Buteur retrouvé depuis quelques semaines, Choupo-Moting devrait enchaîner une nouvelle titularisation aux côtés de Mané, Musiala et Coman.

En face, l’Inter Milan tentera de se rattraper après la défaite à domicile (0-2) lors de la première journée. Les Nerazzurri pourront notamment compter sur un duo d’attaque prolifique : Lautaro Martinez et Edin Dzeko.

Les compositions d’équipe probables :

Bayern Munich : Ulreich – Mazraoui, Upamecano, Pavard, Davies – Sabitzer, Goretzka – Coman, Musiala, Mane – Choupo-Moting

Inter Milan : Onana – Skriniar, De Vrij, Acerbi – Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco – Dzeko, Martinez