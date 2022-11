L’Olympique de Marseille accueille Tottenham ce mardi soir dans le cadre de la 6e et dernière journée de Ligue des champions. Les Olympiens jouent leur place en huitièmes de finale. Mais pour ce choc ils pourront compter sur le retour d’Eric Bailly.

Igor Tudor a annoncé ce lundi en conférence de presse qu’Eric Bailly avait repris l’entraînement, aujourd’hui, sans préciser toutefois s’il allait pouvoir jouer le lendemain. L’Equipe indique de son côté que le Croate pourra compter sur le défenseur central mardi face aux Spurs. « L’Ivoirien se sent prêt et il a envie de jouer, et le staff technique le sait. Sa titularisation comporte un petit risque, mais sa vitesse et son expérience peuvent être un atout précieux, dans ce match à fort enjeu », indique le quotidien français.