Sur le départ direction le FC Barcelone, Robert Lewandowski aurait enfin obtenu un bon de sortie. Le Bayern Munich aurait fixé son prix à 40 millions d’euros. Un montant qui peut paraître ridicule comparé aux superbes prestations du Polonais.

En fin de contrat en 2023, Robert Lewandowski ne devrait pas aller jusqu’à la fin de son bail avec le Bayern Munich. Désireux de se lancer dans un nouveau défi à 33 ans avant de mettre un terme à une carrière exceptionnelle, le Polonais aurait d’ores et déjà conclu un accord pour rejoindre le FC Barcelone. Une recrue qui pourrait définitivement lancer le projet Xavi Hernandez vers les sommets. Un transfert que le Bayern Munich aurait pu faire capoter. Récalcitrant jusqu’ici lors des négociations, l’écurie bavaroise serait désormais ouverte aux discussions, consciente des désirs de son buteur emblématique.

En effet, et contre toute attente, le Bayern Munich aurait fixé le prix de départ de Robert Lewandowski et les récentes déclarations de ses dirigeants ne seraient que des discours de façade afin de faire fuir les médias. Selon les informations de Sport, l’écurie allemande serait prête à se séparer de son buteur contre une somme avoisinant les 40 millions d’euros. Un montant qui peut paraître ridicule comparé aux superbes prestations enchaînées par le Polonais. En 42 rencontres disputées toutes compétitions confondues, Robert Lewandowski a inscrit et délivré 6 passes décisives, des performances tout simplement exceptionnelles.