Loin d’être indispensable au PSG, Leandro Paredes est la cible de l’Inter Milan mais aussi d’Arsenal. Le Paris Saint-Germain l’invite à quitter la capitale.

Débarqué au Paris Saint-Germain en janvier 2019 en provenance du Zenith Saint-Pétersbourg pour 40 millions d’euros, Leandro Paredes a posé ses bagages dans la capitale dans l’optique de seconder et d’épauler Marco Verratti. Indispensable à son arrivée, il n’est désormais plus qu’un second couteau. Remplaçant, l’Argentin n’a disputé que 22 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Un bien maigre bilan qui le pousse à quitter le PSG.

Selon les informations récentes de la Gazzetta dello Sport, Leandro Paredes est, en plus d’une cible de l’Inter Milan, devenu l’une des pistes suivies par Mikel Arteta. Le technicien espagnol apprécie son profil et voit en lui le remplaçant idéal à Xhaka. Les Gunners espèrent l’attirer dans leur filet en déboursant 20 millions d’euros. Une offre qui pourrait satisfaire les exigences de l’écurie parisienne.