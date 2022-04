Celle-là, personne ne l’avait vu venir. Le FC Barcelone s’est incliné ce lundi soir à domicile, contre Cadix, en Liga. Une défaite surprise qui peut payer cher, comme l’a précisé le coach Xavi, après la rencontre.

« On a manqué une occasion en or de marquer la différence avec les autres équipes engagées dans la bataille pour la Ligue des Champions, a regretté le coach du club catalan. On a presque dit adieu au titre. On doit faire notre autocritique. On est le Barça, on doit faire mieux, produire davantage de jeu. (…) Je considère que la responsabilité est mienne, je discuterai avec les joueurs, parce que cette défaite met en péril notre qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Les joueurs doivent montrer plus d’envie, plus de foi. Cela m’inquiète, clairement. On doit être plus humbles. On a changé notre style de jeu, notre identité, mais on doit encore progresser. Et il faut se qualifier pour la Ligue des Champions de quelle manière que ce soit. », a déclaré Xavi.

Pour l’heure, le Barça demeure second au classement de la Liga, derrière le réal Madrid, mais ne compte que 3 points d’avance sur Betis, actuel cinquième du championnat.