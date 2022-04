Malgré la victoire du PSG sur l’OM 2-1 en clôture de la 32e journée de Ligue 1, les joueurs parisiens se sont fait vivement critiquer. Notamment par l’ancien de la maison Jérôme Rothen.

« Pour un match spectaculaire, il faut deux belles équipes. Mais les responsables, ce sont les Parisiens. Ils sont habitués depuis quelques matchs à vivre sans ambiance, parce que le CUP est en grève et on peut les comprendre. Ça montre à quel point le club a évolué. Il y a moins de passion. Quand il n’y a pas de spectacle sur le terrain, ça n’encourage pas les gens à applaudir.

S’il n’y avait pas eu ces faits de jeu (en référence à des décisions arbitrales favorables, NDLR), le PSG n’aurait pas gagné ce match. Quand tu as un tel budget, avec des stars et un entraîneur aussi bien payés, on est en droit d’attendre un peu plus de spectacle. C’est toujours la même chose. Cette équipe joue en transition rapide depuis le début de l’année. Le PSG est incapable de créer du jeu. C’est de leur faute », a lâché Rothen sur les ondes de RMC.