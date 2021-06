Alors que l’avenir de Ronald Koeman au Barça est plus que jamais menacé, Joan Laporta préparerait déjà une réunion avec son probable successeur, Xavi.

La carrière d’entraîneur de Ronald Koeman sur le banc catalan s’inscrit en pointillés. D’après la presse espagnole, le Néerlandais n’entre plus dans les plans du président Joan Laporta et il sera poussé vers la sortie à la fin de la saison malgré son trophée de Coupe du Roi remporté face à l’Athletic Bilbao (4-0). Et pour lui succéder, le nouveau patron des Blaugrana a déjà un nom bien précis en tête. Il s’agit de l’ancien milieu de terrain Xavi, qui dirige actuellement l’équipe d’Al-Sadd, au Qatar.

Le journal Ara assure même que Joan Laporta a déjà planifié une réunion avec l’ancienne gloire du club pour lui donner les clés de l’équipe la saison prochaine. Xavi exige de son côté d’arriver avec son propre staff, non sans obtenir le contrôle sur différents domaines au sein du club. Quant à Joan Laporta, il aurait déjà discrètement sondé son vestiaire pour juger de l’état d’esprit général de ses troupes. Un retour de Xavi, six ans après son départ du Camp Nou, est plus que jamais dans les tuyaux.