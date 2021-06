Un temps annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Georginio Wijnaldum (30 ans) pourrait finalement rejoindre le Bayern Munich la saison prochaine.

En fin de contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum va quitter les bords de la Mersey cet été. Dans un premier temps annoncé proche du FC Barcelone, le Néerlandais pourrait finalement prendre une toute autre trajectoire. En effet, le transfert de Wijnaldum vers le Barça dépendrait surtout de l’avenir de Ronald Koeman. Et si l’ancien sélectionneur des Pays-Bas est éjecté du banc catalan à la fin de la saison, le milieu de terrain de Liverpool ne viendra pas, son compatriote Memphis Depay (Lyon) non plus.

Bien au fait de la situation du joueur, le Bayern Munich pourrait alors tenter sa chance cet été pour obtenir gratuitement le transfert de Georginio Wijnaldum. D’après la presse allemande, les négociations seraient même « très positives » entre les dirigeants Bavarois et les représentants du joueur. « Le Bayern est un grand club. S’ils sont intéressés par lui, qu’ils n’hésitent pas à nous en parler », avait lancé l’agent de Wijnaldum il y a quelques semaines. Un appel du pied reçu 5 sur 5 et un transfert déjà en bonne voie.