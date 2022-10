Le FC Barcelone est quasiment déjà éliminé de la Ligue des champions. En effet, à moins d’un gros exploit du Viktoria Plzen contre l’Inter Milan et une victoire contre le Bayern Munich, les Barcelonais se retrouveront en Europa League. Xavi s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse ce mardi.

Xavi n’a pas encore réussi à complétement relever le FC Barcelone. En effet, si tout se passe bien en championnat depuis son arrivée, il se trouve que la campagne européenne du Barça est plutôt décevante. Pour Xavi, rien n’est encore fini et ses hommes se battront jusqu’à la fin, bien que les espoirs soient maigres. Et, si le club finit logiquement en Europa League, ça ne sera pas pour y faire de la figuration.

« Il y a un peu d’espoir et nous ne devons pas le perdre. Nous n’avons pas fait ce qu’il fallait et nous n’avons pas marqué à Munich ou à Milan. La concurrence nous est cruelle, mais c’est la réalité. C’est une situation très inconfortable. Si j’ai déjà regardé les adversaires en Ligue Europa ? Pas tant que ça (rires). Nous le regarderons tous dans le vestiaire. Nous voulons montrer notre niveau. Si nous ne nous qualifions pas pour la Ligue des champions, nous jouerons la Ligue Europa comme des lions et nous la gagnerons », a-t-il lancé en conférence de presse.