Ce dimanche, le Stade De Reims a obtenu sa première victoire à domicile contre l’Association de la jeunesse Auxerroise (2-1). Après cette victoire, l’entraineur Will Still s’est montré heureux mais a aussi expliqué que ce n’était que le début de ce nouveau visage Rémois. Reims va devenir « encore plus performant », affirme-t-il.

Avec 2 victoires, 6 nuls et 4 défaites, le Stade de Reims est actuellement à la 14e place de Ligue 1. Si le coach Belge est particulièrement satisfait, la série de 3 matchs nuls prend fin et une première victoire est décrochée. De quoi amorcer une série encore plus belle pour les rencontres à venir…

« Je pense qu’on savait qu’Auxerre allait venir ici avec un bloc défensif très compact et qu’ils allaient essayer d’imposer un faux rythme. Le but pour nous était de les épuiser, et cela nous a permis d’inscrire le deuxième but, celui de la victoire. Le plus important c’est la qualité de jeu et l’esprit de collectif et de cohésion qu’on a réussie à montrer en fin de match. Le plus important c’est le match la semaine prochaine contre Brest, on va être encore plus performant. »