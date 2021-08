Toujours en doute, l’avenir de Lionel Messi est trouble. Si rien n’est encore fait, Joan Laporta fera tout pour prolonger sa star. Un départ au Paris Saint-Germain n’est pas une possibilité pour la direction catalane.

Le FC Barcelone met tout en place pour prolonger Lionel Messi. Joan Laporta entretient d’excellentes relations avec sa star et le voit rester pour encore de nombreuses années. Il lui aurait proposé un contrat de 10 ans. Une information révélée par Alfredo Duro sur El Chiringuito TV. L’Espagnol a indiqué qu’une promesse orale avait été faite : « Messi a énormément confiance en Laporta. Laporta lui a promis un contrat de dix ans. Dont deux ans en tant que joueur et deux en tant qu’ambassadeur dans une autre équipe non européenne. Léo veut rester au Barça. »

Un bail XXL que pourrait donc signer l’Argentin, habitué ces dernières années à prolonger tous les ans d’une année supplémentaire. Véritable coup de froid pour le Paris Saint-Germain qui envisage pourtant cette possibilité.