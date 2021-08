Le président de l’Olympique de Marseille s’est confié après la victoire en amical face à Villarreal (2-1), dimanche soir, devant 30.000 supporteurs admis au stade Vélodrome.

« Retrouver les supporters dans le stade ? C’est une sensation très spéciale, émotionnelle. À titre personnel c’est la première fois que je vois le Vélodrome avec des supporters et ça me fait beaucoup plaisir. Villarreal est un des meilleurs projets en Espagne, compétitif, sérieux. Ça va être un match très important pour nous, pour bien finir notre préparation. Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert », a confié Pablo Longoria au micro de Canal+.