Concurrent principal du PSG dans le dossier Dembélé, Chelsea se serait retiré.

En fin de contrat en juin prochain, Dembélé suscite l’intérêt de nombreux clubs. Mais si le PSG et Chelsea semblaient tenir la corde, les Anglais ne seraient plus dans la course.

En effet, d’après les infos de The Athletic, le club londonien aurait décidé de se retirer du dossier. Le média affirme que ce sont notamment les problèmes liés à son comportement et à la cohésion actuelle du vestiaire que Chelsea a décidé de mettre un terme aux discussions, laissant ainsi la porte ouverte au PSG.